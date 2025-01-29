شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود» تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة بن داود القابضة، اليوم، على تمويل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية من بنك الإمارات دبي الوطني لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 300 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 3 سنوات مع إمكانية السداد المبكر قبل نهاية مدة التمويل.
ووفقا للشركة، لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، مشيرة إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل جزء من صفقة الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة، بالإضافة إلى تمويل الجزء المتبقي عن طريق المصادر الداخلية للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 300 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 3 سنوات مع إمكانية السداد المبكر قبل نهاية مدة التمويل.
ووفقا للشركة، لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، مشيرة إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل جزء من صفقة الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة، بالإضافة إلى تمويل الجزء المتبقي عن طريق المصادر الداخلية للشركة.