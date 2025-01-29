شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود» تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ووفقا للشركة، لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، مشيرة إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل جزء من صفقة الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة، بالإضافة إلى تمويل الجزء المتبقي عن طريق المصادر الداخلية للشركة. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة بن داود القابضة، اليوم، على تمويل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية من بنك الإمارات دبي الوطني لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التمويل 300 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 3 سنوات مع إمكانية السداد المبكر قبل نهاية مدة التمويل.ووفقا للشركة، لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، مشيرة إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل جزء من صفقة الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة، بالإضافة إلى تمويل الجزء المتبقي عن طريق المصادر الداخلية للشركة.