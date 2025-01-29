شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 4.5 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل المتاجرة، صافي دخل الأتعاب والعمولات، صافي دخل العمولات الخاصة والأرباح في استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

وشملت الأسباب: الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، رواتب ومصاريف الموظفين، مخصص الموجودات المالية الأخرى والاستهلاك والإطفاء. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" في 2024 بنسبة 7.6% إلى 4.544 مليار ريال، مقارنة بـ4.223 مليار ريال في العام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الدخل ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.6%. بالإضافة إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 0.6%.وتضمنت الأسباب: الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل المتاجرة، صافي دخل الأتعاب والعمولات، صافي دخل العمولات الخاصة والأرباح في استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.وشملت الأسباب: الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، رواتب ومصاريف الموظفين، مخصص الموجودات المالية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.