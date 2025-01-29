الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الراجحي المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي الأرباح الموزعة 38,585,049.72 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 275,607,498.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.14 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.65%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-11 الموافق 2025-02-10.
ونوهت بدفع توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 27-02-2025م، خلال 15 يوم عمل من تاريخ نهاية يوم التداول بتاريخ 06-02-2025م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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