شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الراجحي المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 38,585,049.72 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 275,607,498.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.14 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.65%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-11 الموافق 2025-02-10.
ونوهت بدفع توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 27-02-2025م، خلال 15 يوم عمل من تاريخ نهاية يوم التداول بتاريخ 06-02-2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 38,585,049.72 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 275,607,498.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.14 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.65%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-11 الموافق 2025-02-10.
ونوهت بدفع توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 27-02-2025م، خلال 15 يوم عمل من تاريخ نهاية يوم التداول بتاريخ 06-02-2025م.