الاقتصاد

«السعودية للأسماك»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأس المال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«السعودية للأسماك»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأس المال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للأسماك انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0 % من رأس المال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في تاريخ 27-01-2025م نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال المنعقدة في تاريخ 26-01-2025م، والتي تمت فيها الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (‏400,000,000) ريال إلى (66,986,040) ريال بنسبة ‏(83.25349%) وإطفاء خسائرها المتراكمة كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024م.
وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في الخسائر المتراكمة إلى تخفيض رأس مال الشركة من (‏400,000,000) ريال إلى (66,986,040) ريال بنسبة ‏(83.25349%) لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة، وذلك وفقاً لإعلان الشركة على موقع تداول في 27-01-2025م عن نتائج الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال المنعقدة في 26-01-2025م وتقرير المراجع الخارجي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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