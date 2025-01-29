شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للأسماك»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للأسماك انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0 % من رأس المال.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في تاريخ 27-01-2025م نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال المنعقدة في تاريخ 26-01-2025م، والتي تمت فيها الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (‏400,000,000) ريال إلى (66,986,040) ريال بنسبة ‏(83.25349%) وإطفاء خسائرها المتراكمة كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024م.

وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في الخسائر المتراكمة إلى تخفيض رأس مال الشركة من (‏400,000,000) ريال إلى (66,986,040) ريال بنسبة ‏(83.25349%) لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة، وذلك وفقاً لإعلان الشركة على موقع تداول في 27-01-2025م عن نتائج الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال المنعقدة في 26-01-2025م وتقرير المراجع الخارجي.

