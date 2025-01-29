شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12439 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو، 8.878 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 326.588 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.296 تريليون ريال. انخفاض أسهم 174 شركة انخفضت أسهم 174 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 58، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الراجحي، ومجموعة إم بي سي، والجزيرة، والخليجية العامة، والكابلات السعودية، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، بوبا العربية، والشرقية للتنمية، وبان، وجبل عمر، ومدينة المعرفة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 31048 نقطة، وبتداولات بلغت 35.332 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.038 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.466 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 43، من بين 109 شركات مدرجة في السوق الموازية.