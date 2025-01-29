شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 وفقا لآخر التحديثات.. عيار 18 نحو 3300 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 خدمة نشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 على مدار اليوم وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل انخفاض طفيف وسجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 3850 جنيه للجرام.

وتضمنت أسعار الذهب الأتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيها.

سعر الجنيه الذهب30800 جنيها.



وتأتى توقعات أسواق الذهب بالاستقرار في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وعلى المستوى العالمي يشهد سعر الذهب تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.