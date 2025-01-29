شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: متحف الحضارة شهد خلال الربع الأخير من 2024 أعلى معدل إيرادات في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الموافقة على مواعيد العمل الرسمية للمتحف خلال شهر رمضان المبارك - مناقشات موسعة لبحث سبل تحسين وإثراء تجربة الزائرين بالمتحف وجذب مزيد من الحركة السياحية به- مناقشة مقترح وضع زيارة المتحف ضمن باقات مجمعة مع بعض المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى بالتعاون مع شركات السياحة ومنظمى الرحلات المحليين والدوليين



ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، قام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات هيئة المتحف خلال الأشهر السابقة، حيث استعرض أداء المتحف ونسبة الإيرادات وأعداد الزائرين المصريين والأجانب التي حققها خلال الفترة من إبريل 2021 أى منذ افتتاح المتحف وحتى شهر يناير الجاري، موضحاً أن المتحف شهد خلال الربع الأخير من عام 2024، أعلى معدل للإيرادات في تاريخه.

كما أكد على استمرار حرص المتحف على قيامه بدوره الثقافي والتوعوي من خلال تنظيمه واستضافته للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتراثية المختلفة والمعارض الأثرية المؤقتة، مستعرضاً أبرز هذه الفعاليات التي شهدها المتحف خلال الأشهر الماضية، منها حلقات نقاشية عن الاستدامة والفن من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الحديث، ومجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية، وورش ثقافية تعليمية وفنية، وندوات توعوية، وكذلك انطلاق الموسم الثالث من مبادرة "طبلية مصر"، ومعرض مؤقت عن روائع الفن القبطي، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الجولات الإرشادية بلغة الإشارة والأنشطة والورش التعليمية والفنية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

كما أشار إلى أنه في ضوء الحرص على تحسين تجارب الزائرين بالمتحف والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة، فقد تم إطلاق مشروع "Project Revival" بالتعاون مع شركة ميتا العالمية، باستخدام تقنية الواقع المعزز على تطبيق إنستجرام، لافتاً إلى أن كافة المنشورات التي تم وضعها عن هذا المشروع على منصة الإنستغرام قد لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق الاجتماع لمناقشات موسعة لبحث سبل تحسين وإثراء التجربة السياحية به وجذب مزيد من الحركة السياحية له من الزائرين المصريين والأجانب، حيث تم مناقشة مقترح وضع زيارة المتحف ضمن باقات مجمعة للزيارة تضم عدد من المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، وذلك بالتعاون مع شركات السياحة ومنظمى الرحلات المحليين والدوليين لتضمينها في البرامج السياحية التي يتم تنظيمها للسائحين.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع موسع قريباً مع مجموعة من شركات السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر السياحية لمناقشة آليات تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

ووجه الوزير بأهمية بدء العمل على الترويج لكل من المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير، والمتحف المصري بالتحرير من خلال التركيز على نقاط الجذب الموجودة لدى كل متحف.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس.

كما تم مناقشة والموافقة على مواعيد العمل الرسمية للمتحف خلال شهر رمضان المبارك، والتي ستكون من الساعة 9 صباحاً حتى 4 مساءً يومياً على أن يتم غلق شباك التذاكر الساعة 3 مساءً.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر في أكتوبر الماضي قراراً بتعيين الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لمدة عام.

