الاقتصاد

حماية المنافسة يوافق على 3 تركزات اقتصادية جديدة

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حماية المنافسة يوافق على 3 تركزات اقتصادية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي.

وشملت الموافقات طلب استحواذ شركة إنترناشيونال بيبر على نسبة 66.3% من إجمالي أسهم شركة دي إس سميث، وطلب استحواذ شركة استحواذ صندوق كلايتون ودوبيليه ورايس 12 ال بي على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة أوبيلا هيلث كير، وطلب استحواذ شركة رامون انفستمنتس بتي ليمتد على نسبة لن تزيد عن 24.5% من إجمالي أسهم شركة سبيد جيه في سي أو اس ايه ار ال وبالتالي الاستحواذ بشكل غير مباشر على نسبة 19.6% في شركة في إف إس جلوبال ايه جي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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