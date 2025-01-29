شكرا لقرائتكم خبر عن 77.31 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تخلت أسعار النفط اليوم عن بعض مكاسب الجلسة الماضية متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات الليبية، وحدت احتمالية فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، أي 0.2 %، إلى 77.31 دولار للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أي 0.2%، إلى 73.62 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباءالعمانية..

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي خفض أسعار النفط والفائدة عالميا لإنهاء الصراعات في المنطقة، وسنفرض تعريفة على الشركات التي لا تصنع منتجاتها فى الولايات المتحدة.

وأضاف خلال كلمته في منتدى دافوس التى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيعمل على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن، والقطاع الخاص سيشهد ازدهارا في الفترة المقبلة.

وتابع أننا نتخذ إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا، والمهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات الولايات المتحدة.