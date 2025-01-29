شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-1-2025 فى السعودية.. عيار18 بـ249.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وسجل عيار عيار18 مبلغ 249.50 ريال.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

سعر الذهب اليوم في السعودية:

عيار 24 سجل 332.75 ريال

عيار 22 سجل 305.00 ريال

عيار 21 سجل 291.25 ريال

عيار 18 سجل 249.50 ريال

عيار 14 سجل 194.25 ريال

عيار 12 سجل 166.50 ريال

الاونصة سجلت 10350.75 ريال

الجنيه الذهب سجل 2329.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2760.22 دولار



