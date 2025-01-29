شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025.. وعيار 21 يسجل 3850 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-1-2025، وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها للجرام، وهو الأشهر والأعلى من حيث الإقبال والتداول.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لما يلي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 30800 جنيه.

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الجاري بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، حيث ارتفع سعر الذهب من 3733 جنيهًا لعيار 21 في بداية الشهر إلى 3860 جنيهًا في يوم 27 يناير 2025 بزيادة بلغت نسبتها 3.4%.

وتأتي الزيادة في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة مستويات 2780 دولارًا خلال جلسات التداول على الذهب لتقترب من القمة التاريخية للذهب المسجلة في نهاية أكتوبر 2024.

ويشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.