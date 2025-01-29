شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستهدف 2800 دولاراً وعين المستثمرين على قرار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظلت أسعار الذهب مستقرة لتتداول عند 2738.90 دولار للأوقية (الأونصة) وسط حالة من الزخم والتغيرات العالمية سوقيًا وتجاريًا وجيوسياسيًا، والآن تستهدف أسعار المعدن النفيس الوصول إلى مستوى قياسي جديد، مع ترقب المستثمرين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية المقرر صدوره اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت منصة إف إكس ليدرز. ارتفاع أسعار الذهب حقق المعدن سعر 2738.90 دولار للأوقية (الأونصة) مع ارتفاع العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 2743.10 دولار. سبب الارتفاع ويراقب المحللون قرار السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير.

ومع ذلك، فإن مساعي الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة قد تؤثر على السياسة النقدية في المستقبل.

اقرأ أيضاً: وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية.. الذهب يحافظ على مكاسبه توقعات الفائدة وتعزيز أسعار الذهب وأشار تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة "كي سي إم تريد" إلى أنه "إذا أشار جيروم باول إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة فقد يؤدي هذا إلى خفض عوائدات الخزانة وتعزيز الذهب".

وأضاف ووترر أن مستوى 2800 دولار هو هدف ممكن للذهب في الأمد القريب نظرا لجاذبيته في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. معنويات الأسواق بسبب ديب سييك وفي الوقت نفسه، فإن معنويات السوق ضعيفة بعد عمليات البيع التي شهدتها يوم الاثنين والتي أثارها نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سييك" منخفض التكلفة والذي هز الأسواق الأمريكية على نحو كبير والعالمية.

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تحقق قفزة جديدة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية التوقعات الفنية للذهب يواجه الذهب مستويات فنية حرجة بعد كسر خط الاتجاه الصاعد عند 2745 دولار. ويعمل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 2749.58 دولار كمقاومة مما يشير إلى أهمية الحذر بالنسبة للمتداولين المتفائلين بالصعود.

وحول مستويات الدعم فيقول المحللون إنهم يرون أن قوة الدعم الفوري تتحدد عند مستوى 2721.30 دولار مع استهداف المزيد من الانخفاضات لمستويات 2703.72 دولار و2689.31 دولار.

أما مستويات المقاومة فعلى الجانب الصعودي، يواجه الذهب مقاومة عند مستوى 2763.13 دولار يليه مستوى 2782.49 دولار فمستوى 2797.09 دولار.

قد يشير الإغلاق دون مستوى 2745 دولارًا إلى زخم هبوطي في حين قد يؤدي استعادة هذا المستوى إلى استقرار الأسعار. اتجاهات السوق العالمية المؤثرة على الذهب انخفضت واردات الصين الصافية من الذهب عبر هونج كونج بنسبة 84% في ديسمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل ما يسلط هذا الانخفاض الضوء على ضعف الطلب حتى مع دعم حالة عدم اليقين العالمية للاهتمام مضاربي الذهب. أسعار المعادن النفيسة الأخرى بالنسبة للمعادن الأخرى، يواجه البلاديوم والبلاتين خفض في توقعات الأسعار لعام 2025 بسبب ضعف الطلب.

وانخفضت أسعار البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 957 دولارا في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 943.35 دولاراً.

وأعلنت شركة "نورنيكل" الروسية عن زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي في إنتاج البلاديوم ليبلغ إجمالي إنتاجها 2.762 مليون أوقية في عام 2024.

في المقابل، تراجعت الفضة بنحو 0.4% لتتداول عند 30.07 دولار للأوقية.