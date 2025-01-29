شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية استراتيجية بين شركة مقر العالمية وشركة عنان إسكان لتطوير حلول السكن الجماعي لقطاع الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة مقر العالمية المحدودة، الرائدة في تقديم حلول وخدمات عقارية مبتكرة، وشركة عنان إسكان، المتخصصة في تطوير وتشغيل المجمعات السكنية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتشغيل مجمعات سكنية متكاملة للعاملين في مختلف القطاعات. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار، حيث تم توقيع الاتفاقية في المعرض المصاحب للمنتدى بحضور عدد كبير من الإعلاميين ورجال الأعمال والشخصيات البارزة.

شركة مقر العالمية تُعد من أوائل الشركات في السوق السعودي التي تخصصت في تقديم حلول وخدمات عقارية مبتكرة لقطاع الأعمال، مما جعلها الشريك العقاري الأول لقطاع الأعمال بفضل خبراتها العميقة وتوظيفها للتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

على الجانب الآخر، تبرز شركة عنان إسكان كإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتشغيل مجمعات سكنية متكاملة، حيث تركز على تقديم حلول إسكانية شاملة تخدم العاملين في جميع القطاعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

الاتفاقية تهدف إلى الاستثمار في تطوير مجمعات سكنية توفر بيئات متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات العاملين وتساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة. وأكد السيد علي العطية، الرئيس التنفيذي لشركة مقر العالمية، أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز كفاءة القطاع العقاري.

من جانبه، أعرب السيد هاشم الحامد، الرئيس التنفيذي لشركة عنان إسكان، عن سعادته بالتعاون مع شركة مقر العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تجمع بين خبرة الشركتين في تطوير وتشغيل مشاريع عقارية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل المتنامي في المملكة.

الاتفاقية تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الإسكان الجماعي طلبًا متزايدًا على الحلول المبتكرة والمستدامة، وهو ما يضع الأساس لرؤية مستقبلية واعدة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز البيئة العقارية في المملكة.