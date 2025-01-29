شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 29-1-2025.. عيار 24 بـ 4400 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، وفقًا لأحدث التحديثات الواردة من سوق الذهب، وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4400 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 21 سعر 3850 جنيهاً، أما عيار 18، فقد بلغ سعره 3300 جنيه.

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية وكذلك ساهم الذهب في القيام بدور الملاذ الآمن

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 30800 جنيه.

وتختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع. يُشير الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يستمر في الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين.

يُعتبر الذهب استثمارًا طويل الأجل، حيث يمكن أن يوفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة ،ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء.

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في الأسواق العالمية والطلب المحلي. لذلك، يُفضل دائمًا متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، وعالميا تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2764.2 دولاراً للأونصة