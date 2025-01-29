شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.74جنيه للشراء.

13.78جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.84جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.84جنيه للشراء.

13.78جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.83جنيه للشراء.

13.78جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.73جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.



