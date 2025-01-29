شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السويدى يخفض أسعار الفائدة مجددا ويلمح بانتهاء دورة التيسير النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفض البنك المركزى السويدى ، اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسية بنسبة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.25%، وفق بيان المركزي.



كان المركزى السويدى قد أشار فى ديسمبر الماضى إلى إمكانية خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً فى بيانه اليوم إلى أن خطر ارتفاع التضخم محدود بشكل كبير ، فى حين أن النشاط الاقتصادى لا يزال ضعيفاً، مما دفعه لاتخاذ قرار خفض الفائدة فى أول اجتماع له هذا العام.



وفيما يخص المستقبل، قال المركزى إنه سيترقب تأثير هذا التيسير ، خفض الفائدة ، على الاقتصاد بعد أن خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 1.75 نقطة مئوية فى مايو الماضي.



وأشار البيان إلى أنه "سيقوم بتقييم دقيق لضرورة تعديل أسعار الفائدة فى المستقبل، استناداً إلى تأثيرات التخفيضات السابقة والمعلومات المتعلقة بتوقعات التضخم والنشاط الاقتصادي".



ويعد هذا التوجه بمثابة مؤشر على احتمال نهاية دورة التيسير الحالية، مما يجعل السويد أول اقتصاد كبير فى العالم المتقدم يشير إلى توقف هذه السياسة، بعدما تحركت بسرعة كبيرة بمجرد أن بدأ التضخم فى التراجع بينما شهد نمو الاقتصاد تباطؤاً.



يذكر أن هذا التخفيض هوالسادس على التوالى الذى يخفض فيه البنك المركزى السويدى سعر الفائدة فى الآونة الأخيرة. وذلك فى إطار محاولاته المستمرة لدعم الاقتصاد السويدي.