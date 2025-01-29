الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 29-1-2025 بمنتصف التعاملات بالبنوك

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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 29-1-2025 بمنتصف التعاملات بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 29 يناير 2025 12:38 م

الاستقرار يسيطر على سعر  الجنيه الاسترليني منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-1-2025 بالبنوك العاملة في السوق المصري، مسجلا فى البنك المركزى على 62.27 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.38 جنيه للشراء، 62.56 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.27 جنيه للشراء.

62.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.38 جنيه  للشراء.

62.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.37 جنيه  للشراء.

62.63 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.33 جنيه  للشراء.

62.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.38 جنيه للشراء.

62.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه  للشراء.

62.15 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

62.39 جنيه للشراء.

62.63 جنيه للبيع.


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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