شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات المستثمرين المصريين تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 29901 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 37214 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 13168 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 8628 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11768 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10285 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ومصر بني سويف للأسمنت.

وأعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 215 وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.850 مليون وثيقة بدلا من 3.065 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلتكترونية، والمهندس للتأمين، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 228 سهمًا، 500 سهم، 8 آلاف سهم، 7176 سهمًا، 200 ألف سهم، 51 ألف سهم، 455 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 655.7 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، ومجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمهندس للتأمين عدد 6.4 مليون سهم، 2 مليون سهم، مليون سهم، 470 سهم، 21 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 38 ألف سهم، 1.994 مليون سهم، على الترتيب.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 150 ألف سهم خزينة، والثانية 150 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عن موافقة لجنة المراجعة على تعيين شركة انتركاب للاستشارات المالية، لإعداد دراسة للسعر العاد للأصول غير المستغلة بالعقاريين؛ الأول بمساحة 1363.41 متر مربع بشارع إبراهيم حسني بالإسكندرية، والثاني بمساحة 1366.91 متر مربع بالإسكندرية.

في سياق آخر أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، موافقة جلس الإدارة على استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم زيادة راس المال البالغة 225 مليون جنيه مصري لتكوين رصيد دائن بمبلغ 225 مليون جنية لصالح الشركة على شركة كاتليست بارتنرز هولدنج بشرط قيامها باستخدام مبلغ 225 مليون جنيه مصري لضخه في شركة كاتليست للتاجير التمويلى والتخصيم التابعة لشركة كاتليست بارتنرز هولدنج.