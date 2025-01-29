شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.13 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.17 جنيه 50.27 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.