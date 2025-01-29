شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبى.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات.. عيار18 بـ257 درهما والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسجل عيار 24 مبلغ 332.25 درهم.

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

سعر الذهب في الإمارات:

عيار 24 سجل 334.50 درهم

عيار 22 سجل 309.75 درهم

عيار 21 سجل 299.75 درهم

عيار 18 سجل 257.00 درهم

عيار 14 سجل 197.75 درهم

عيار 12 سجل 169.50 درهم

الاونصة سجلت 10404.00 درهم

الجنيه الذهب سجل 2398.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2759.14 دولار



