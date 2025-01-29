شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتحدى الفيدرالي رغبة ترامب في أول اجتماع للفائدة منذ توليه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أول اجتماع له منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، والذي أشار بالفعل إلى أنه رغبته في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة الحالية، لكن مع ذلك تشير التوقعات إلى أن المركزي الأمريكي سيبقي على تكاليف الإقراض دون تغيير اليوم، دون التركيز على رغبة الرئيس الجديد، حسبما قالت منصة "إنفيستدوبيا". قرار أسعار الفائدة الأمريكية اليوم يناقش مسؤولو الفيدرالي التقدم المحرز في مكافحة البنك للتضخم وما إذا كان ينبغي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ومن المقرر أن يصدر قرارهم يوم الأربعاء في تمام الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

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كما سيقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مزيدًا من التفاصيل ويجيب على الأسئلة في مؤتمر صحفي من المقرر يعقده في الساعة 2:30 مساءً بنفس التوقيت. توقعات الفائدة الأمريكية لا يُتوقع المحللون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي خفض أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة منذ سبتمبر بتقليص حجم صندوق الاحتياطي الفيدرالي في هذا الاجتماع.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد حذر بعد الاجتماع الأخير من أن وتيرة التيسير قد تتباطأ على الأرجح بسبب ضغوط التضخم المستمرة. ترامب لن يحصل على مبتغاة ولكن إذا كانت كل المؤشرات تقريبا حتى الآن دقيقة، فمن غير المرجح أن يحصل الزعيم الجديد للبيت الأبيض دونالد ترامب على ما يريد على الأقل ليس بعد حيث يزن المسؤولون العديد من المتغيرات التي قد تجعل صنع السياسات هذا العام صعبًا ومن المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفائدة على حالها.

اقرأ أيضاً: لماذا تقلب الدولار بين صعود وهبوط مع دخول ترامب البيت الأبيض؟ ماذا يقول الخبراء؟ قالت بيث آن بوفينو كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك "يو إس":"قد يتراجع المنظمون عن موقفهم في وقتٍ ما فلا أحد يعرف ماذا يتوقع من البيت الأبيض في وقتٍ لا تزال فيه التحركات السياسية غير واضحة لكننا نعلم أن عددًا من المقترحات التي تم التحدث عنها البيت الأبيض تنطوي على بعض التضخم وأعتقد أن هذا من شأنه أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت السيطرة"، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. تقديرات السوق لأسعار الفائدة في الواقع، تشير تقديرات السوق إلى يقين يقارب 100% بأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة ستبقي على سعر الفائدة للبنك المركزي في نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5% وفقاً لبيانات مجموعة "سي إم إي".

في الواقع، يرى المتداولون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على موقفه حتى يونيو وهي الفترة التي من المرجح أن تظهر خلالها خطط ترامب بشأن التعريفات الجمركية واللوائح والهجرة بشكل أكثر وضوحا.

وقال ترامب يوم الخميس إنه ” سيطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور” رغم أنه لا يملك سلطة على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي. مسار أسعار الفائدة الأمريكية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة وخفض سعر الاقتراض القصير الأجل بنسبة مئوية كاملة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في دالاس روبرت كابلان إنه على الرغم من ضغوط البيت الأبيض يتعين على محافظي البنوك المركزية التمسك بموقفهم والتوقف عن تغيير السياسات.

أردف كابلان الذي يشغل الآن منصبا تنفيذيا في "جولدمان ساكس": ”إنها الدعوة الصحيحة للبقاء ثابتين. ربما لم يتوقف تقدم التضخم لكنه يتجه بشكل جانبي وهناك أربعة أو خمسة تغييرات هيكلية كبيرة جارية وعلى وشك أن تتكشف والشيء الصحيح الذي ينبغي فعله هو عدم القيام بأي شيء في هذا الاجتماع". 3 تغييرات حاسمة واستشهد كابلان بثلاثة تغييرات قد تؤدي إلى انكماش التضخم وهي: خفض الإنفاق الحكومي والمراجعة التنظيمية من جانب اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها حديثا والتي أطلق عليها ترامب اسم وزارة كفاءة الحكومة ونهج ترامب في التعامل مع الطاقة فضلا عن الجهود المتوقعة لجعل بنية القطاع أكثر كفاءة.

وعلى صعيد التضخم، يرى كابلان إمكانية أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع الأسعار في حين أن عمليات الترحيل الجماعي ــ التي بدأت على محمل الجد ــ قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة.