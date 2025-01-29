شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد» تحصل على ترخيص «GAMI» لتوريد المعدات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.