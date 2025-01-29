شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد» تحصل على ترخيص «GAMI» لتوريد المعدات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه على ترخيص (GAMI) من الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتوريد المعدات العسكرية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حصل فرع الشركة (شركة عالم المولدات للصناعة) على ترخيص (GAMI) لتقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية مما سيفتح آفاق جديدة للشركة للحصول على المشاريع الحكومية في مجال الخدمات والتوريدات العسكرية وحصولها على الأولوية في هذه المشاريع والذي سيعزز فرص الشركة في هذا القطاع.
ونوهت بإعلان أي تطورات تخص هذا الترخيص والأثر المالي الناتج عنه في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حصل فرع الشركة (شركة عالم المولدات للصناعة) على ترخيص (GAMI) لتقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية مما سيفتح آفاق جديدة للشركة للحصول على المشاريع الحكومية في مجال الخدمات والتوريدات العسكرية وحصولها على الأولوية في هذه المشاريع والذي سيعزز فرص الشركة في هذا القطاع.
ونوهت بإعلان أي تطورات تخص هذا الترخيص والأثر المالي الناتج عنه في حينه.