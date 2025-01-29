الاقتصاد

«الرشيد» تحصل على ترخيص «GAMI» لتوريد المعدات العسكرية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الرشيد» تحصل على ترخيص «GAMI» لتوريد المعدات العسكرية

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه على ترخيص (GAMI) من الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتوريد المعدات العسكرية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، حصل فرع الشركة (شركة عالم المولدات للصناعة) على ترخيص (GAMI) لتقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية مما سيفتح آفاق جديدة للشركة للحصول على المشاريع الحكومية في مجال الخدمات والتوريدات العسكرية وحصولها على الأولوية في هذه المشاريع والذي سيعزز فرص الشركة في هذا القطاع.
ونوهت بإعلان أي تطورات تخص هذا الترخيص والأثر المالي الناتج عنه في حينه.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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