شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بوبا العربية» إلى 1.16 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 24% إلى 1.166 مليار ريال، مقارنة بـ940.163 مليون ريال في العام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في العام الحالي 1,372,626 مليار ريال مقابل 1,116,679 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 22,92%.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في العام الحالي 1,166,002 مليار ريال سعودي مقابل 940,163 مليون ريال
للعام السابق، أي بارتفاع قدره 24,02%، ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
وبلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 1,068,057 مليار ريال مقابل 893,283 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 19.57٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 998,096 مليون ريال مقابل865,037 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 15,38٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
• بلغ صافي نتائج الاستثمار في العام الحالي 672,374 مليون ريال مقابل 513,276 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 30.99٪.
ونوهت بتقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغت صافي الإيرادات الأخرى في العام الحالي 50,804 مليون ريال مقابل 55,179 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 7.93٪.
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى في العام الحالي 348,648 مليون ريال مقابل 316,813 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 10.05٪، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.
بلغ إجمالي الدخل الشامل في العام الحالي 1,087,543 مليون ريال مقابل 1,007,311 مليار ريال للعام السابق، اي بارتفاع قدره 7.96٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام الحالي 18,394,132 مليار ريال مقابل 16,668,744 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 10.35٪.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في العام الحالي 1,372,626 مليار ريال مقابل 1,116,679 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 22,92%.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في العام الحالي 1,166,002 مليار ريال سعودي مقابل 940,163 مليون ريال
للعام السابق، أي بارتفاع قدره 24,02%، ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
وبلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 1,068,057 مليار ريال مقابل 893,283 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 19.57٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 998,096 مليون ريال مقابل865,037 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 15,38٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
• بلغ صافي نتائج الاستثمار في العام الحالي 672,374 مليون ريال مقابل 513,276 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 30.99٪.
ونوهت بتقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغت صافي الإيرادات الأخرى في العام الحالي 50,804 مليون ريال مقابل 55,179 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 7.93٪.
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى في العام الحالي 348,648 مليون ريال مقابل 316,813 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 10.05٪، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.
بلغ إجمالي الدخل الشامل في العام الحالي 1,087,543 مليون ريال مقابل 1,007,311 مليار ريال للعام السابق، اي بارتفاع قدره 7.96٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام الحالي 18,394,132 مليار ريال مقابل 16,668,744 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 10.35٪.