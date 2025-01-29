شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة» توقع مذكرة تفاهم لتشغيل «خدمات التنقل بين المدن» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المركبة لتأجير السيارات، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة الخيار الأمن لتقنية المعلومات وذلك لتشغيل تطبيق سير (SAIR) من قبل شركة دار المركبة لتأجير السيارات، والمعني بتقديم خدمات النقل ما بين المدن.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مذكرة التفاهم مبرمة بين شركة دار المركبة لتأجير السيارات، وشركة الخيار الأمن لتقنية المعلومات وذلك لغرض:
- تشغيل تطبيق سير (SAIR) من قبل شركة دار المركبة.
- تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين.
- تحديد رسوم التشغيل ونسبة الأرباح للعمليات التي تتم عن طريق تطبيق سير (SAIR).
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات.
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا من تاريخ توقيع المذكرة، منوهة بتحديد الأثر المالي لاحقاً عند استكمال كامل الاتفاقيات المتعلقة بهذه المذكرة.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مذكرة التفاهم مبرمة بين شركة دار المركبة لتأجير السيارات، وشركة الخيار الأمن لتقنية المعلومات وذلك لغرض:
- تشغيل تطبيق سير (SAIR) من قبل شركة دار المركبة.
- تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين.
- تحديد رسوم التشغيل ونسبة الأرباح للعمليات التي تتم عن طريق تطبيق سير (SAIR).
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات.
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا من تاريخ توقيع المذكرة، منوهة بتحديد الأثر المالي لاحقاً عند استكمال كامل الاتفاقيات المتعلقة بهذه المذكرة.