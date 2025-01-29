شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة» توقع مذكرة تفاهم لتشغيل «خدمات التنقل بين المدن» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية