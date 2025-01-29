شكرا لقرائتكم خبر عن «فيو المتحدة» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري.
وقالت الشركة على تداول السعودية: إن المذكرة تتضمن: تعزيز التعاون ورفع كفاءة قطاع التطوير العقاري، ضمن إطار التحفيز العقاري والتوجهات الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا تجدد تلقائياً.
وقالت الشركة على تداول السعودية: إن المذكرة تتضمن: تعزيز التعاون ورفع كفاءة قطاع التطوير العقاري، ضمن إطار التحفيز العقاري والتوجهات الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا تجدد تلقائياً.