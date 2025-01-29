الاقتصاد

«فيو المتحدة» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«فيو المتحدة» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري.
وقالت الشركة على تداول : إن المذكرة تتضمن: تعزيز التعاون ورفع كفاءة قطاع التطوير العقاري، ضمن إطار التحفيز العقاري والتوجهات الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا تجدد تلقائياً.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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