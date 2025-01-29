شكرا لقرائتكم خبر عن رتيبة محمود رئيسا لاتحاد مصدرى الأقطان المصرية في دورته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

فازت رتيبة محمود، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بمنصب رئيس اتحاد مصدرى الأقطان المصرية فى دورته الجديدة.

وذكر بيان صحفي انه تقديرًا للجهود المميزة في خدمة قطاع القطن قام محمد عبد الحفيظ، مدير عام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بتكريم رتيبة محمود أحمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، بتقديم درع تقدير تعبيرًا عن الاعتزاز بدورها البارز وإسهاماتها القيّمة في دعم وتطوير قطاع القطن في مصر، وذلك بمناسبة توليها رئاسة اتحاد مصدري الأقطان وانضمامها لعضوية مجلس إدارة الهيئة لمواصلة العمل المشترك لتعزيز مكانة القطن المصري محليا وعالميًا.

وتنفذ شركة مصر الرؤية المستقبلية في مجال تجارة وحليج الأقطان، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث الشامل لشركات القابضة للغزل والنسيج بحيث يتم العمل على النهوض بأداء الشركة في نشاطها الرئيسي وهو حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة رائدة إقليميا في هذا المجال، مع التوسع خارجيًا باستخدام أحدث وسائل التجارة، وفتح أسواق جديدة أمام الأقطان المصرية طويلة التيلة، ومناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة التي يتم استيرادها من الخارج بجانب تمويل والإشراف على زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات .