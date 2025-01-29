شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج معرفته عن محفظة فودافون كاش.. حدود السحب والإيداع والرسوم والان مع تفاصيل الخبر

تعد محفظة فودافون كاش واحدة من الحلول المالية الرقمية الأكثر شيوعا في مصر، حيث تقدم للمستخدمين طريقة آمنة وسهلة لإجراء المعاملات المالية اليومية، سواء كنت ترغب في تحويل الأموال، دفع الفواتير، أو حتى التسوق عبر الإنترنت، فإن محفظة فودافون كاش توفر لك كل ذلك وأكثر، فيما يلي الحدود القصوى للمعاملات، الرسوم المترتبة على السحب والإيداع، بالإضافة إلى المزايا التي تجعل فودافون كاش خيارا مميزا للكثيرين.

توفر محفظة فودافون كاش وسيلة سهلة وآمنة لإجراء المعاملات المالية، لكن من المهم معرفة الرسوم والحدود القصوى لاستخدامها بكفاءة، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو للأعمال، يمكن تقليل التكاليف من خلال اختيار الطريقة الأنسب لكل معاملة.

الحدود القصوى لمعاملات فودافون كاش

الحد الأقصى اليومي للمعاملات: 60.000 جنيه

الحد الأقصى الشهري للمعاملات: 200.000 جنيه

الحد الأقصى للإيداع ورصيد المحفظة: 100.000 جنيه

هذه الحدود تمنح المستخدمين مرونة كبيرة في تحويل الأموال ودفع الفواتير دون الحاجة إلى حمل النقود الورقية.



رسوم الإيداع

الإيداع مجاني تماما عند استخدام ماكينات الصراف الآلي أو عبر فروع فودافون.

التحويل من محفظة فودافون كاش إلى محفظة أخرى داخل فودافون كاش بتكلفة جنيه واحد لكل معاملة.

رسوم السحب

السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك يتم بخصم 1% من قيمة المبلغ المسحوب.

السحب من ماكينات فوري يتم بخصم 2% من المبلغ بحد أدنى 3 جنيهات.

التحويل إلى محفظة أخرى خارج فودافون كاش يتم بخصم 5% من المبلغ بحد أقصى 15 جنيها وبحد أدنى جنيه واحد.

كيف تستفيد من فودافون كاش بأفضل طريقة؟

استخدام ماكينات الصراف الآلي للإيداع لأنها مجانية تماما.

تجنب السحب المتكرر من فوري بسبب ارتفاع الرسوم مقارنة بالصراف الآلي.

تجميع التحويلات المتكررة في عملية واحدة لتقليل الرسوم.



