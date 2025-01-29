شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السريلانكى يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لتعزيز التعافى الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرّر البنك المركزى السريلانكى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسى ثابتًا، لدعم التعافى الاقتصادى بعد الأزمة المالية الحادة التى شهدتها البلاد فى السنوات الأخيرة.



وأعلن االمركزى السريلانكى اليوم الأربعاء، عن قراره بالحفاظ على السعر عند مستوياته السابقة للأزمة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وذكر البنك أن القرار اتخذ من منظور متوسط المدى، بهدف ضمان اقتراب التضخم من الهدف المحدد بنسبة 5%، مع دعم الاقتصاد للوصول إلى إمكاناته الكاملة.

ويأتى القرار قبل أيام قليلة من تقديم الحكومة الجديدة أول ميزانية سنوية كاملة فى البرلمان الشهر المقبل.



وفى تحول كبير، انتقل البنك المركزى السريلانكى إلى نظام سعر فائدة واحد، حيث أصبح سعر الفائدة لليلة واحدة هو المعيار الوحيد، بعد أن كان قد تم تحديده عند 8% فى نوفمبر الماضي.



ويمثل هذا القرار ابتعادًا عن النظام الثنائى السابق، الذى كان يتضمن تحديد البنك المركزى لسعر تسهيلات الإيداع الدائمة (SDFR) وسعر تسهيلات الإقراض الدائمة (SLFR).



ويتوافق قرار الإبقاء على سعر الفائدة مع توقعات السوق، حيث أظهرت استطلاعات الرأى التى أجراها 13 محللاً واقتصاديًا أن 11 منهم توقعوا أن يتمسك البنك المركزى بموقفه النقدى الحالى ، وقد استندت هذه التوقعات إلى الوضع الحالى للتضخم المعتدل والنمو القوي.