شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان يبحث فرص التعاون مع وفد من شركة "لارك" التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وفدا من شركة "لارك" التركية، لبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون، بما يدعم خطط الجهاز في دعم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بالمدينة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس علاء عبداللاه، أن مدينة العاشر من رمضان تٌمثل وجهة استثمارية متميزة لما تمتلكه من مناطق صناعية متخصصة وتسهيلات استثمارية، مما يعزز من مكانتها كمركز رئيسي للصناعات الموجهة للتصدير، لا سيما نحو الأسواق الإقليمية، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات ودعم القطاع الصناعي.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو شركة "لارك" التركية عن اهتمامهم الكبير بالاستثمار في مدينة العاشر من رمضان، مشيدين بما توفره مصر من فرص تنافسية وحوافز داعمة للصناعة والتجارة.

كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة مشروعات جديدة وآليات تعزيز التعاون المشترك لدعم المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي وتصديري عالمي، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.