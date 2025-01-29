شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم عملية التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة فى خفض الواردات 2 مليار دولار سنويا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد القطن من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي لها دور بارز في الاقتصاد المصري، حيث تمتلك مصر تاريخًا طويلًا في زراعة القطن عالي الجودة المعروف عالميًا، مثل القطن طويل التيلة. ومع ذلك، فإن الأقطان قصيرة التيلة بدأت تكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، مثل نقص المساحات الزراعية المناسبة للقطن طويل التيلة والزيادة المستمرة في الطلب على الأقطان ذات الجودة المتوسطة والمناسبة للصناعات المحلية.

والأقطان قصيرة التيلة هي نوع من الأقطان التي تتميز بتيلتها القصيرة والمناسبة لصناعات معينة مثل صناعة الغزل والنسيج، وهي تُستخدم في إنتاج الملابس والعديد من المنتجات الأخرى. وعلى الرغم من أن الأقطان طويلة التيلة كانت تسيطر على الإنتاج في مصر لعقود، إلا أن الأقطان قصيرة التيلة تتمتع بمزايا عديدة تجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي. من أهم مزايا الأقطان قصيرة التيلة:القدرة على التكيف مع الظروف البيئية ، يمكن زراعة الأقطان قصيرة التيلة في الأراضي الصحراوية والمناطق التي تكون صعبة بالنسبة لزراعة الأقطان طويلة التيلة.

ويمكن لتلك النوعية المساهمة في خفض الواردات بنحو 2 مليار دولار سنويا خامات يتم استرادها من الخارج ، وهذا يجعلها خيارًا مثاليًا للاستثمار في الأراضي الجديدة كما أن الأقطان قصيرة التيلة تتطلب أقل من حيث التكاليف الزراعية والموارد المائية، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمزارعين في بعض المناطق.

وعلى الرغم من أن الأقطان طويلة التيلة تحظى بشعبية في بعض الصناعات عالية الجودة، إلا أن الأقطان قصيرة التيلة تُستخدم في صناعات واسعة مثل صناعة الأقمشة المستخدمة في الملابس اليومية، مما يضمن لها سوقًا كبيرًا.



تعتبر منطقة شرق العوينات واحدة من أكبر المشروعات الزراعية في مصر، حيث تتسم الأرض في هذه المنطقة بقدرتها على استيعاب محاصيل متعددة بما في ذلك الأقطان. وقد بدأت مصر مؤخرًا زراعة الأقطان قصيرة التيلة في هذه المنطقة، وأظهرت التجارب نجاحًا كبيرًا في هذا المجال. تمكن المزارعون في شرق العوينات من تحقيق إنتاجية عالية وجودة ممتازة للأقطان قصيرة التيلة، وذلك باستخدام تقنيات زراعية حديثة، مثل الري بالتنقيط واستخدام أنواع محسنة من البذور. هذا النجاح دفع الحكومة إلى وضع خطة استراتيجية لتوسيع المساحات المزروعة بالأقطان قصيرة التيلة في مناطق أخرى من البلاد.

بناءً على نجاح تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في شرق العوينات، وضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة المساحات المزروعة من هذه الأقطان إلى 150 ألف فدان في عدة مناطق صحراوية، بما في ذلك منطقة توشكى والعوينات.

تستهدف هذه الخطة تعزيز الإنتاج المحلي من الأقطان قصيرة التيلة، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من القطن ويُسهم في زيادة صادرات مصر من هذه المادة.



