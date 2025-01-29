شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات حول خطة الحكومة لاستغلال خامات الفوسفات بشركة النصر للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

تسعى الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من الفوسفات ورفع تركيزه في المناجم التابعة لشركة النصر للتعدين ، حيث عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع عدد من الشركات الخاصة والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للتعدين لبحث أخر مستجدات المشروع بخبرات هندية مع شركة AMIH الدولية القابضة وشركة ويلسون الهندية التابعة لها، تعرف علي التفاصيل في 5 معلومات .

1- جاري تأسيس شركة للمشروع بالشراكة بين شركة النصر للتعدين ومجموعة الصافي وشركة ويلسون الهندية.



2- تم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع من حيث الخامات التي سيتم رفع تركيزها لدى شركة النصر للتعدين، وعمليات الدعم الفني والتكنولوجي الذي ستقدمه شركة ويلسون لرفع تركيز خام الفوسفات لزيادة القيمة المضافة ووفقاً لأعلى مستويات الجودة.



3- التركيز على المنتجات المرتبطة بها ذات القيمة المضافة مثل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك، والتأكيد على أهمية استخدام أفضل الأساليب التكنولوجية لزيادة القيمة المضافة وخفض معدلات استهلاك الكهرباء.



4- المشروع يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية في ظل الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الأسواق العالمية. ‎



5- المشروع يأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتطوير الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة قيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.