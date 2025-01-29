شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ 255.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغيرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسجل عيار 24 مبلغ 332.25.

عيار 24 سجل 332.25 درهم

عيار 22 سجل 307.75 درهم

عيار 21 سجل 298.00 درهما

عيار 18 سجل 255.25 درهم

عيار 14 سجل 196.50 درهم

عيار 12 سجل 168.50 درهم

الاونصة سجلت 10334.25 درهم

الجنيه الذهب سجل 2384.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2742.66 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فشهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.