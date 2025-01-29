شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السلع الغذائية المصرية تحقق زيادة 261 مليون دولار فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

حققت صادرات مصر من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تجاوزت حاجز الـ400 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي فقط.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من السلع الغذائية بلغت قيمتها 435 مليون و651 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 174 مليون و48 ألف دولار في الشهر المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت 261 مليون و603 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز أهم السلع التي ساهمت في زيادة الصادرات خلال الفترة المذكورة، وعلى رأسها صادرات الشيكولاته ومحضرات غذائية بقيمة بلغت 14 مليون و166 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 8 ملايين و700 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت 5 ملايين و466 ألف دولار، يليها صادرات مصر من خضر وفواكه بقيمة بلغت 11 مليون و564 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 9 ملايين و957 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت مليون و607 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات كلا من مكرونة مصنعة وبلغت قيمتها 10 ملايين و510 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 7 ملايين و709 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت نحو مليوني و801 ألف دولار، إلى جانب صادرات الزيتون المحضر والتي بلغت قيمتها 8 ملايين و321 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 7 ملايين و176 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت مليون و145 ألف دولار.