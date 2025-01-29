شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 تترقب قرار الفيدرالى الأمريكى بشأن سعر الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 آخر تطورات سعر الذهب فى السوق المحلى اليوم الأربعاء 29-1-2025 على مدار اليوم.

وقد شهدت أسعار الذهب فى السوق المحلي خلال تداول أمس ارتفاعاً ملحوظا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة اليوم الأربعاء يليه قرار البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، مما له تأثير على أسعار الذهب عالميا ومحليا.

وتضمنت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالآتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 30800 جنيه.

وتشهد أسعار الذهب فى الوقت الحالى حالة من التذبذب بسبب التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع مع استمرار الغموض بشأن قرارات الإدارة الأمريكية، مما يعزز من مكانة الذهب باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين فى ظل هذه الظروف.