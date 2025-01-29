الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى الأردن.. عيار 21 بـ 54.600 دينار

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى الأردن.. عيار 21 بـ 54.600 دينار

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القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في الأردن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغيرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسجل عيار 24 مبلغ 62.500 دينار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

عيار 24 سجل       62.500 دينار
عيار 22 سجل       57.300 دينار
عيار 21 سجل       54.700 دينار
عيار 18 سجل       46.900 دينار
عيار 14 سجل       36.500 دينار
عيار 12 سجل       31.300 دينار
الاونصة سجلت      1944.500 دينار
الجنيه الذهب  سجل       437.600 دينار
الأونصة بالدولار سجلت   2742.66 دولار

وتأثرت أسعار الذهب في الأسواق الخليجية بالتطورات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع المعدن النفيس نتيجة زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فشهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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