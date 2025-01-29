شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى الأردن.. عيار 21 بـ 54.600 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في الأردن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغيرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسجل عيار 24 مبلغ 62.500 دينار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

عيار 24 سجل 62.500 دينار

عيار 22 سجل 57.300 دينار

عيار 21 سجل 54.700 دينار

عيار 18 سجل 46.900 دينار

عيار 14 سجل 36.500 دينار

عيار 12 سجل 31.300 دينار

الاونصة سجلت 1944.500 دينار

الجنيه الذهب سجل 437.600 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2742.66 دولار

وتأثرت أسعار الذهب في الأسواق الخليجية بالتطورات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع المعدن النفيس نتيجة زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فشهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.