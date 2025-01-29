شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 17 مشروعا يتم تنفذها فى قرية اللواء "صبيح" ضمن مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

نفذت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة المئات من المشروعات فى مختلف القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطن فى الريف المصري.

وعن المشروعات التى يتم تنفيذها فى قرية "اللواء صبيح" ضمن مشروع "حياة كريمة"، تصل إلى 17 مشروعاً تنمويا بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن من ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها فى قرية اللواء "صبيح " هى محطة معالجة صرف صحي بطاقة 1000م3/يوم وملحق بها غابة شجرية على مساحة 78 فدان، ومحطة تنقية المياه بقدرة 200 م3/ ساعة، والمركز التكنولوجي الذي يضم 7 خدمات (الشهر العقاري، السجل المدني، مكتب بريد، المجلس المحلي والوحدة المحلية، مكتب تموين، وحدة تضامن اجتماعي)، وكذا مركز الخدمات الزراعية الذي يضم وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية، ووحدة طب الأسرة، ومدرسة اللواء صبيح للتعليم الأساسي، ومركز شباب القرية ووحدة الإطفاء ومكتب البريد وكشك كتابك.

وتعد قرية "اللواء صبيح" رابع قرية تحصل على شهادة "ترشيد" على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع "حياة كريمة" بعد (قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022).

واشار التقرير إلى أهم المقومات التي ساهمت في تأهيل قرية "اللواء صبيح" للحصول على شهادة "ترشيد"، تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، وتغطية القرية بكافة الخدمات، وترشيد استهلاك مياه الشرب والري، من خلال طرق الري الحديثة والاعتماد على الطاقة الشمسية، وتوفير مساحات خضراء وحدائق عامة، والتوعية البيئية، وترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات، وإنارة أعمدة الإنارة باللمبات الموفرة، وتوفر موقف سيارات لربط القرية بمركز الفرافرة والقرى المجاورة، فضلاً عن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها لقيمة اقتصادية، وتوفير وسائل ملائمة لذوي الهمم في المباني الحكومية.