شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025.. الجنيه بـ30840 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ مساء أمس الثلاثاء، استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، بعد تقلبات شهدها السوق خلال الأيام الماضية نتيجة تغيرات في سعر الدولار.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سجل الذهب عيار 24 نحو 4405 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3855 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3304 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 30840 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 نحو 2570 جنيها.



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.