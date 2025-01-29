شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطبيق "كتاب".. دليل شامل للمكتبة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

في ظل الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في مصر، أطلقت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة تطبيق "كتاب"، الذي يمثل مكتبة رقمية شاملة تهدف إلى توفير المحتوى الثقافي والمعرفي للجمهور بسهولة عبر التكنولوجيا الحديثة، يتزامن هذا الإطلاق مع الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويعد نقلة نوعية في ربط الثقافة المصرية بالتقنيات الحديثة، مما يعزز القراءة والمعرفة في العصر الرقمي.

ويمثل تطبيق "كتاب" خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع رقمي مثقف، حيث يجمع بين الإرث الثقافي المصري والتكنولوجيا الحديثة. من خلال هذا المشروع، تواصل مصر ريادتها في تعزيز الثقافة الرقمية وتوسيع نطاق المعرفة للجميع.

الخليج 365 يقدم أسئلة وأجوبة حول تطبيق "كتاب"

ما هو تطبيق "كتاب" وما الهدف منه؟

تطبيق "كتاب" هو مكتبة رقمية مبتكرة تضم أكثر من 2000 كتاب متنوع في مجالات عديدة، تشمل الأدب، التاريخ، العلوم، السير الذاتية وغيرها، يهدف التطبيق إلى تسهيل وصول القراء إلى هذا المحتوى الثقافي عبر الهواتف المحمولة، مما يعزز من انتشار الثقافة الرقمية ويشجع على القراءة، سواء داخل مصر أو خارجها، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

كيف يمكن تحميل التطبيق؟

يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق "كتاب" بسهولة على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي.

ما المزايا التي يقدمها التطبيق للمستخدمين؟

يقدم التطبيق تجربة استخدام متميزة تشمل العديد من المزايا، يمكن للمستخدم تصفح الكتب الإلكترونية بسهولة وإنشاء مكتبة مفضلة شخصية تحتوي على الكتب التي يفضلها، كما يتيح التطبيق للمستخدمين تدوين الملاحظات أثناء القراءة وتمييز النصوص المهمة، مع إمكانية البحث عن الكلمات مباشرة عبر محركات البحث مثل جوجل وويكيبيديا، بالإضافة إلى ذلك يمكن قراءة الكتب عبر الإنترنت أو تحميلها للاستخدام دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يوفر مرونة كبيرة للقراء.

هل يتطلب التطبيق اشتراكًا مدفوعًا؟

التطبيق مجاني تمامًا ومتاح لجميع المستخدمين دون أي تكلفة، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارتين على توفير المحتوى الثقافي للجميع، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى المعرفة دون عوائق مالية.

ما هي الخطط المستقبلية لتطوير التطبيق؟

يشمل الإصدار الثاني من التطبيق العديد من المزايا الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، من أبرز هذه المزايا خاصية "الكتاب المسموع"، التي ستتيح للمستخدمين الاستماع إلى الكتب بدلاً من قراءتها، كما يتم العمل على تطوير تطبيق مماثل للمكتبة الموسيقية المصرية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لترجمة الكتب، مما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة منها بين القراء المصريين والعرب.

كيف يعكس التطبيق التعاون بين وزارتي الثقافة والاتصالات؟

يظهر تطبيق "كتاب" الشراكة الفعالة بين وزارتي الثقافة والاتصالات، حيث قامت وزارة الثقافة بتوفير محتوى غني من إصداراتها، بينما تولت وزارة الاتصالات تطوير البنية التقنية للتطبيق، كذلك هذا التعاون يعكس تكامل الجهود الحكومية لتطوير القطاع الثقافي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يخدم أهداف التحول الرقمي.

ما أهمية هذا المشروع في سياق التحول الرقمي؟

يمثل تطبيق "كتاب" نقلة نوعية في سياق التحول الرقمي الذي تسعى مصر لتحقيقه، من خلال توفير مكتبة رقمية شاملة، يسهم التطبيق في تسهيل وصول المستخدمين إلى المحتوى الثقافي والمعرفي، مما يعزز من التفاعل الثقافي بين مصر والعالم، ويضع الثقافة المصرية في صدارة المشهد الرقمي.

كيف يعزز التطبيق الثقافة الرقمية؟

يسهم التطبيق في تعزيز الثقافة الرقمية من خلال تقديم منصة سهلة الاستخدام تتيح الوصول إلى الكتب الإلكترونية بشكل فوري، هذا النهج يشجع على القراءة الرقمية ويخلق جسورًا جديدة بين الكتاب والقارئ، مما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويعزز من مكانة الثقافة المصرية على الساحة الدولية.

كم عدد الكتب المتاحة في تطبيق "كتاب"؟

يحتوي تطبيق "كتاب" حاليًا على أكثر من 2000 كتاب في مجالات متنوعة، تشمل الأدب، التاريخ، العلوم، السير الذاتية، وغيرها من التصنيفات الثقافية.

كم عدد المؤلفين الذين يتم تضمين أعمالهم في التطبيق؟

يضم التطبيق أعمال أكثر من 1000 كاتب ومؤلف من مختلف التخصصات، مما يوفر تنوعًا كبيرًا في المحتوى الثقافي والمعرفي.

ما هي المجالات التي تغطيها الكتب في التطبيق؟

يحتوي التطبيق على أكثر من 20 مجالًا مختلفًا، تشمل الأدب، القصص، السيرة الذاتية، التاريخ، وفروع العلوم المتنوعة، بالإضافة إلى بعض التصنيفات الأخرى التي تقدم محتوى معرفيًا غنيًا.