شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025.. يسجل 50.17 جنيه للشراء فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.13 جنيه للشراء، و50.26 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى البنوك المصرية العامله فى السوق المصري، يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصرى.



وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.