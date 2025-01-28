شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025.. يسجل 50.17 جنيه للشراء فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 28 يناير 2025 10:00 م
ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.13 جنيه للشراء، و50.26 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى البنوك المصرية العامله فى السوق المصري، يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصرى.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
50.17 جنيه للشراء.
50.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.17 جنيه للشراء.
50.27 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.17 جنيه للشراء.
50.27 جنيه للبيع.سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
50.17 جنيه للشراء.
50.27 جنيه للبيع.
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