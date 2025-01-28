شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-1-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمنصورة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، والمصرية للدواجن.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.71%، والعرب على 5.31%، واستحوذت المؤسسات على 21.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 25.9 مليون جنيه، 322.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 168.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 104.3 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29646 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 36840 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13042 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11623 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10236 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 1898 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

صفقات

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، والمهندس للتأمين، المصدرة الأولى لعدد 16 مليون سهم بقيمة 121.5 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين، والثانية بحجم تداول 1.994 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 4500 سهم، 3 آلاف سهم، 57.7 ألف سهم، 314 سهمًا، 528 سهمًا، 300 ألف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 30 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 10 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي أف جي القابضة، وكونتكت المالية القابضة، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 18.5 مليون سهم، 3 آلاف سهم، 410 ألف سهم، 245.6 ألف سهم، 15 سهمًا، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 2 مليون سهم، 11 سهمًا، على التوالي.

أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، بيع المساهم برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات، عدد 9.1 مليون سهم بسعر 0.338 جنيه بقيمة إجمالية 3.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.18% إلى 5.56%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

أسهم خزينة

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 50 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إيرادات بلغت 176.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 151.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 16.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.6 مليون جنيه مقارنة مع 30.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10.7%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، إيرادات بلغت 69.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 138 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة انخفاض 49%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 44.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 46.9 مليون جنيه.

شركة جو جرين

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل قرارها بخصوص شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، فيما يخص استيفاء البنود (1 و2 و3 ) من المادة (7) من قواعد القيد ليصبح الموافقة على قيد أسهم الشركة ( قيدا مؤقتا ) بالبورصة المصرية طبقا للفقرة الثانية من المادة (7) من قواعد القيد، وعلى أن تلتزم الشركة بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة مع موافاة البورصة بصورة طبق أصل من خطاب تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.