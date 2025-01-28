شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدات أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب فى السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3300..

سجل الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 30800 جنيها.



ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.