شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: صندوق النقد انتهى من المراجعة الرابعة بشأن الاقتصاد المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين بصندوق النقد الدولي، إنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة، فيما يتعلق بالمفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولي، وحدث الاتفاق على مستوى الخبراء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تبقى فقط تحديد موعد الاجتماع وهو سيتم في وقت قريب، وبذلك تنتهي المراجعة الرابعة بشكل نهائي".

وتابع: "البرنامج له فترة زمنية، تنتهي بنهاية العام المقبل، وكل فترة زمنية يكون هناك مراجعة، ومع المراجعة يكون هناك دفعة من المبلغ المطلوب".