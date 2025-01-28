شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: الوضع الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي وفقا للمؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين بصندوق النقد الدولي، إن الأمور الاقتصادية في مصر تسير في اتجاه إيجابي، والمؤشرات الصادرة عن التضخم تُظهر انخفاضا، وهناك تزايد في معدلات النمو.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تأتي النظرة الإيجابية في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وأثرها على الاقتصاد كانت شديدة، وهذه النظرة التي أعتقد أن مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية ينظرون بها حاليا للاقتصاد المصري".

وتابع: "دائما تلك المؤسسات تنظر للتحديات والمؤثرات التي تؤثر على البرنامج أو الخطة الموضوعة، وعلى سبيل المثال الجميع مدرك تماما أن قناة السويس التي فقدت أكثر من 60% من إيراداتها بالعملة الصعبة، لها تأثيرات سلبية، وبالتالي يؤخذ في الاعتبار، وقدرة الاقتصاد على التعامل مع تلك التحديات، منذ بداية جائحة كورونا وصولا لحرب غزة والمنطقة".

وقال: "هناك حالة قلق وخوف من تأثير الوضع العالمي على الدول النامية والأسواق الناشئة، ليس فقط في القدرة على الوفاء بالديون، ولكن القدرة على استمرار الإنتاج وخلق فرص العمل والتنمية البشرية وتخفيض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة".