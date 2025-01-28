شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3304 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا نسبيا في التعاملات المسائية، مدفوعة بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، والتغيرات في الأسواق العالمية التي تلقي بظلالها على أسعار المعادن الثمينة، مع تصاعد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن ، وسجل عيار 18 مبلغ 3304 جنيه

سجل الذهب عيار 24 نحو 4405 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3855 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3304 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 30840 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 نحو 2570 جنيها



وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.



ومن المتوقع أن يستقر الذهب فى تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف فى البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.