البنك المركزي السعودي: STC Bank يبدأ عملياته المصرفية في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عدم الممانعة على بدء مزاولة بنك إس تي سي STC Bank عملياته المصرفية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار أهداف البنك المركزي السعودي الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وتواصل “ساما” بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030، المتواكبة مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال والمؤسسات المالية من تقديم الخدمات المالية في الأسواق السعودية.

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