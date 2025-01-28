“هيئة العقار”: الخميس المقبل موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 17 حيًا بالرياض والدرعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ (4) أحياء بمدينة الرياض، و (13) حيًا بمحافظة الدرعية، وذلك بنهاية يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025م.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية بمدينة الرياض: (حي بنبان، وحي المناخ، وحي الفيصلية، وحي المشاعل)، وفي محافظة الدرعية: (حي ظهرة العودة غرب، وحي ظهرة العودة شرق، وحي العاصمة، وحي الملقاه، وحي قريوة، وحي الفيصلية، وحي السرحية، وحي الثليما، وحي الخالدية، وحي الشهداء، وحي السلمانية، وحي الملك، وحي المغترة)، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa ، قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز نمو القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع الخليج 365 المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

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