المركزي الروسي يواصل تخفيض العملات الرئيسية مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.13 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.132 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدر 44 كوبيكا، ليبلغ 102.746 روبل ، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 13 كوبيكًا، ليصل إلى 13.3806 روبلًا.

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