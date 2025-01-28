الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

 

كما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2738.90 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % ليصل إلى 2743.10 دولارًا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 30.07 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.4 % ليسجل 957 دولارًا، كما نزل البلاتين 0.4 % ليبلغ 943.35 دولارًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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