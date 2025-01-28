استقرار أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

كما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2738.90 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % ليصل إلى 2743.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 30.07 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.4 % ليسجل 957 دولارًا، كما نزل البلاتين 0.4 % ليبلغ 943.35 دولارًا.

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