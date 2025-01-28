شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 أيام.. 191 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بـ 11 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

السلع والخدمات المتنوعة

نقاط البيع في السعودية

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 19 - 25 يناير 2025م, 191.451.000 عملية، بقيمة 11.172.911.000 ريال، مقابل 11.776.267.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.858.000 بقيمة 614.134.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.493.000 بقيمة 330.338.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 149.000 بقيمة 141.297.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 973.000 بقيمة 145.855.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.282.000 بقيمة 835.626.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.561.000 بقيمة 723.221.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.091.000 بقيمة 261.060.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 630.000 بقيمة 317.737.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 657.000 بقيمة 45.243.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 162.000 بقيمة 226.215.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19.656.000 بقيمة 1.354.005.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.041.000 بقيمة 214.383.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 55.089.000 بقيمة 1.654.029.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 45.443.000 بقيمة 1.649.093.000 ريال.في حين بلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.633.000 بقيمة 96.678.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.423.000 بقيمة 633.926.000 ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى 32.309.000 بقيمة 1.930.071.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 62.720.000 بقيمة 4.035.283.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.779.000 بقيمة 479.085.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.711.000 بقيمة 444.692.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.937.000 بقيمة 197.358.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.124.000 بقيمة 162.336.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.611.000 بقيمة 119.155.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.241.000 بقيمة 270.846.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.207.000 بقيمة 336.746.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.122.000 بقيمة 572.531.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.538.000 بقيمة 1.613.413.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 63.460.000 بقيمة 2.941.467.000 ريال.