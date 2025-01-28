شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على تباين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.212 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 142.9 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 29646.6 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 8516.83 نقطة.كما حقق مؤشر(إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا, مكاسب بنحو 1.08 في المئة، ليصل إلى مستوى 11623.06 نقطة.