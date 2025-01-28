الاقتصاد

ارتفع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.. البورصة المصرية تغلق على تباين

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واس - القاهرة 0 تبليغ

  • ارتفع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.. البورصة المصرية تغلق على تباين 1/3
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  • ارتفع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.. البورصة المصرية تغلق على تباين 3/3

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على تباين.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.212 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 142.9 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 29646.6 نقطة.
البورصة المصرية - وكالات

البورصة المصرية

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 8516.83 نقطة.
كما حقق مؤشر(إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا, مكاسب بنحو 1.08 في المئة، ليصل إلى مستوى 11623.06 نقطة.
البورصة المصرية - وكالات
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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